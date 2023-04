Arbor Metals begrüßt weitere Zeichen der Unterstützung für die Lithiumbranche in Quebec

Vancouver, Kanada - 24. April 2023 / IRW-Press / Arbor Metals Corp. („Arbor“ oder das „Unternehmen“) (TSXV: ABR, FWB: 432) begrüßt die Mitteilung, dass die unweit der Stadt La Corne in der Region Abitibi in Quebec gelegene ‚Sayona Lithium Mine‘ als Großanlage des Lithiumbergbaus in Nordamerika den Betrieb aufgenommen hat. Ende März hat die Firma Sayona Quebec – ein Joint Venture zwischen der australischen Firma Sayona Mining Ltd. und der in North Carolina ansässigen Firma Piedmont Lithium Inc. – die nordamerikanische Lithiummine wieder reaktiviert. Voraussichtlich werden auch hochrangige Endabnehmer wie Tesla Inc. und der südkoreanische Konzern LG Chem Ltd. das hier produzierte Lithium erwerben, was einen bedeutenden Erfolg für die Provinz Quebec und für ganz Kanada darstellt.

Arbor begrüßt die positive Ankündigung der Entscheidungsträger auf Bundes- und Provinzebene vom 20. April 2023, in der sich Behördenvertreter wohlwollend zu den Plänen von Volkswagen, einen Großbetrieb zur Herstellung von Elektrofahrzeugbatterien in St. Thomas (Ontario) zu errichten, äußerten. Nach der Bekanntgabe größerer Investitionen auf Seiten von Volkswagen und der kanadischen Regierung plant Arbor, seine Explorationspläne für das Lithiumprojekt Jarnet voraussichtlich weiter zu forcieren.

Volkswagen AG erklärte wie folgt: „Nordamerika nimmt eine entscheidende Rolle in unserer Batteriestrategie ein. Die Region wird sich zu PowerCos zweitem Standbein neben Europa entwickeln; hier in Nordamerika werden dann Batterien für Nordamerika erzeugt. Die Gigafabrik St. Thomas ermöglicht uns den Einstieg in einen wichtigen Markt für die Elektromobilität und Batterieerzeugung. Unser Ziel ist es, PowerCo zu einem wichtigen Player im Batteriegeschäft zu machen und den Weg für eine saubere, nachhaltige Mobilität zu ebnen. Die Gigafabrik St. Thomas ist ein bedeutender Meilenstein in unserem Fahrplan“, so Thomas Schmall, der bei Volkswagen als Konzernvorstand Group Technology verantwortlich zeichnet.

https://news.ontario.ca/en/release/1002955/volkswagens-new-electric-ve ...

Zudem ging ein Aufschrei durch die Lithiumbranche, als Chile, der weltweit zweitgrößte Produzent von Lithium aus Solelagerstätten, am 20. April 2023 verkündete, die Lithiumbranche des Landes verstaatlichen zu wollen, um seine Wirtschaft anzukurbeln und seine Umwelt zu schützen. Arbor rechnet damit, dass es angesichts der Ambitionen von Chile und Mexiko, ihre Lithiumproduktion zu verstaatlichen, einen Wandel bei den zukünftigen Investitionen in Lithiumprojekte geben wird, und zwar hin zu anderen Ländern mit großem Lithiumressourcenpotenzial wie Kanada (und hier die Provinzen Quebec und Ontario), die als „sicherer Hafen“ gelten. Quebec wurde vom Fraser Institute in der Liste der besten Investitionsstandorte des Jahres 2021 auf den zweiten Platz in Kanada bzw. den sechsten Platz weltweit gereiht.