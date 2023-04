JPMORGAN stuft Thyssenkrupp auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Thyssenkrupp vor Quartalszahlen aus der Stahlbranche von 5,70 auf 6,60 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die Erholung der Auslieferungen und der Stahlpreise seit Ende vergangenen Jahres dürften sich in einer höheren Profitabilität der Hersteller niederschlagen, schrieb Analyst Dominic O'Kane in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Die Preise dürften allerdings in diesem Jahr einen Höhepunkt erreichen. Bei ThyssenKrupp hänge derweil die Abtrennung von nicht zum Kerngeschäft zählenden Aktivitäten von der Entwicklung der Konjunktur ab./bek/agVeröffentlichung der Original-Studie: 24.04.2023 / 22:07 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.04.2023 / 00:15 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die ThyssenKrupp Aktie wird aktuell mit einem Minus von -0,59 % und einem Kurs von 6,382EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Dominic O'Kane

Analysiertes Unternehmen: Thyssenkrupp

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 6,60

Kursziel alt: 5,70

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m