Deutsche Goldmesse: Das Konferenz-Programm ist live!

Der Sektor profitiert derzeit nicht nur von wieder hohen Gold- und Silberpreisen sowie trotz eines trüben Konjunkturausblicks von stabilen Kupferpreisen. Vielmehr sind inzwischen viele Metallproduzenten auf Einkaufstour. Aktuell laufen beispielsweise die Übernahmen für Newcrest Mining durch Newmont , Glencore versucht wiederum Teck Resources zu kaufen. Nur um einmal zwei milliardenschwere Deals zu nennen. Die Übernahmen dürften im Sektor weitergehen, da in den vergangenen 13 Jahren wie im Energiebereich zu wenig in die Erschließung neuer Vorkommen investiert wurde. Dies macht gute Lagerstätten knapp und fortgeschrittene Developer zu Übernahmekandidaten.

Am 5. und 6. Mai findet in Franfurt wieder die Deutsche Goldmesse statt. Nun steht das Programm der wichtigsten Mining-Konferenz Deutschlands fest.Mit dabei sind mehr als 25 Unternehmen und etliche Experten aus dem Rohstoffsektor. Bei den Firmen reicht das Spektrum von Goldproduzenten und Silberfirmen zu Kupfer-, Zink- und Lithium-Unternehmen. Von den Schwergewichten ist unter anderem der Goldproduzent Victoria Gold vertreten. Eines der größten Vorkommen im Goldsektor besitzt wiederum Western Copper & Gold . Mit dabei ist mit Amex Exploration auch einer der größten Gold-Explorer Kanadas.

