Deutsche Anleihen starten mit Kursgewinnen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen sind am Dienstag mit Kursgewinnen in den Handel gegangen. Am Morgen stieg der richtungsweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future um 0,37 Prozent auf 133,93 Punkte. Die Rendite für zehnjährige Bundesanleihen fiel auf 2,46 Prozent. An anderen Rentenmärkten im Euroraum gaben die Renditen ebenfalls überwiegend nach.

Am Dienstag dürften Anleger auf Äußerungen aus den Reihen der Europäischen Zentralbank (EZB) achten. Nach wie vor ist ungewiss, ob die Notenbank auf ihrer nächsten Sitzung Anfang Mai eine kleinere oder größere Zinsanhebung durchführen wird. EZB-Chefökonom Philip Lane bestätigte in einem am Dienstag veröffentlichten Interview mit der französischen Zeitung "Le Monde", dass aufgrund der Datenlage zumindest eine weitere Anhebung angezeigt sei. Das Ausmaß ließ Lane aber offen. Der geldpolitische Kurs nach Mai hänge von der wirtschaftlichen Entwicklung ab.

In den USA herrscht bereits die vor Zinssitzungen übliche Schweigeperiode, so dass von der Federal Reserve keine konkreten geldpolitischen Hinweise zu erwarten sind. Es stehen jedoch einige Konjunkturdaten vom Immobilienmarkt und zur Verbraucherstimmung an./bgf/jha/

BUND Future wird aktuell mit einem Plus von +0,11 % und einem Kurs von 133,9EUR gehandelt.