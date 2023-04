GOLDMAN SACHS stuft ABB LTD auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat ABB nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 41 Franken belassen. Der Elektrokonzern habe im ersten Quartal die Erwartungen übertroffen und zudem das Ziel für das diesjährige Umsatzwachstum aus eigener Kraft auf über zehn Prozent verdoppelt, schrieb Analystin Daniela Costa am Dienstag in einer ersten Reaktion. Die Konsensschätzung liege hier bei acht, ihre eigene Prognose indes bei 13 Prozent./gl/misVeröffentlichung der Original-Studie: 25.04.2023 / 06:39 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die ABB Aktie wird aktuell mit einem Plus von +1,62 % und einem Kurs von 32,85EUR gehandelt.