U.S. Goldmining gibt den Abschluss des ersten öffentlichen Angebots bekannt

Vancouver, British Columbia - 24. April 2023 - U.S. GoldMining Inc. (NASDAQ: USGO) ("U.S. GoldMining") und GoldMining Inc. (TSX: GOLD; NYSE AMERICAN: GLDG) ("GoldMining" - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/goldmining-inc/ ) freuen sich, den Abschluss des Initial Public Offering („IPO“) von U.S. GoldMining's Börsengang von 2.000.000 Einheiten des Unternehmens (die "Einheiten") zu einem Erstausgabepreis von US$ 10,00 pro Einheit bekannt zu geben.

Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie von U.S. GoldMining (eine "Aktie") und einem Optionsschein zum Erwerb einer Aktie (ein "Optionsschein"). Jeder Optionsschein berechtigt seinen Inhaber zum Erwerb einer Aktie zu einem Ausübungspreis von 13,00 US$ pro Aktie für einen Zeitraum von drei Jahren nach der Emission.

Die Aktien und Optionsscheine von U.S. GoldMining werden seit dem 20. April 2023 am Nasdaq Capital Market unter den Tickern "USGO" bzw. "USGOW" gehandelt.

Der Bruttoerlös aus dem Angebot belief sich auf 20,0 Millionen US$ vor Abzug der Emissionsabschläge und -provisionen sowie anderer Angebotskosten. U.S. GoldMining plant, den Nettoerlös aus dem Angebot zur Finanzierung von Explorations- und Erschließungsaktivitäten auf seinem Gold-Kupfer-Projekt Whistler in Alaska (USA), zur Rückzahlung von Geldern, die GoldMining vorgestreckt hat, und als Betriebskapital zu verwenden.

H.C. Wainwright & Co. und BMO Capital Markets fungierten als gemeinsame Book-Running-Manager für das Angebot. Laurentian Bank Securities Inc. und Sprott Capital Partners LP fungierten als Co-Manager für das Angebot.

Alastair Still, Chairman von U.S. GoldMining, kommentierte: "Der erfolgreiche Börsengang von U.S. GoldMining ist ein bedeutendes Ereignis, das uns unserer Meinung nach in eine gute Position bringt, um unsere Strategie der Wertsteigerung des Whistler-Projekts in Alaska, einem der besten Bergbauländer der Welt, voranzutreiben. Wir sind begeistert von den potenziellen Wachstumschancen des Projekts Whistler, das eine der größten Gold-Kupfer-Ressourcenschätzungen in Nord- und Südamerika beherbergt, die sich noch in den Händen eines Junior-Explorers und -Entwicklers befindet."