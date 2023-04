14.04.2023 -

Nachdem das vergangene Jahr aufgrund der herausfordernden Situation am Kapitalmarkt nicht nur für die unabhängigen Fondsboutiquen sehr anspruchsvoll war und aufgrund der schwachen Märkte in allen relevanten Assetklassen zu sinkenden Fondsvolumen führte, konnte das erste Quartal in diesem Jahr eine Trendwende einläuten – zumindest was das beratene Fondsvolumen angeht. Das Gesamtfondsvolumen der von unabhängigen Fondsboutiquen beratenen Investmentkonzepten konnte im ersten Quartal 2023 um 3,9 Mrd. € auf insgesamt 144,9 Mrd. € zulegen. Weitere erwähnenswerte Entwicklungen sind:

Insgesamt leicht rückläufiges Mittelaufkommen um 676 Mio. €

Starke Dynamik bei Fondsneuauflagen mit zahlreichen neuen Konzepten (9 Multi-Asset-Konzepte, 2 Anleihefonds, 3 Alternative Fondskonzepte, 3 Aktienfonds und 1 sonstiges Fondskonzept)

Gané erobert Spitzenplatz beim Mittelaufkommen

Im aktuellen Marktüberblick "BoutiquenFonds Radar" finden Sie zahlreiche weitere Informationen.