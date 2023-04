Für Chiphersteller werden KI-Anwendungen wie Sprachalgorithmen wegen der hohen Rechenleistung immer wichtiger. So beläuft sich allein die Rechenleistung von ChatGPT schätzungsweise auf rund drei Millionen USD am Tag. Dies ist gleichbedeutend mit mehr als einer Milliarde Dollar pro Jahr. Je mehr Rechenleistung benötigt wird, desto mehr sind hochwertige Chips in großer Zahl im Einsatz. Analysten der Schweizer Großbank UBS unterstreichen bei den Chipproduzenten vor allem die Rolle von Nvidia. So habe OpenAI 10.000 Grafikprozessoren des US-Halbleiterkonzerns genützt, um ChatGPT zu trainieren. Die BofA betont die Vormachtstellung der Nvidia Corporation, welche am Markt der Grafikchips für hochkomplexe Rechenaufgaben einen Umsatzanteil von 85 Prozent hält.

