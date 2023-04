TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI/SYDNEY (dpa-AFX) - Der Handel an Asiens wichtigsten Aktienmärkten war am Dienstag von leichten Abgaben geprägt. Dies entsprach der verhaltenen Entwicklung der Wall Street. Nur der japanische Markt entzog sich dem Trend.

Die Marktstrategen der Deutsche Bank sprachen von einer geringeren Risikobereitschaft. Dazu trugen neben der laufenden Berichtssaison auch anstehende US-Daten bei. Am Nachmittag werden neue Zahlen zur Hauspreisentwicklung sowie zu den Neubauverkäufen veröffentlicht. "In den USA sanken, gemessen am S&P Case-Shiller Hauspreisindex für 20 Großstädte, die Hauspreise in den vergangenen sieben Monaten. Auch für Februar wird mit einem weiteren Rückgang gerechnet", hieß es dazu von der LBBW. Die Entwicklung des US-Immobilienmarktes gilt als wichtiger Indikator für die US-Konjunktur.