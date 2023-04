Umfrage Deutsche unterstützen Unternehmen, die Geflüchtete einstellen

Berlin (ots/PRNewswire) - Tent Partnership for Refugees veranstaltet im Juni

europäischen Wirtschaftsgipfel zum Thema Geflüchtete



Unternehmen machen klare Zusicherungen, um Geflüchtete in Arbeit zu bringen



Die Tent Partnership for Refugees

hat heute Daten für

Deutschland



aus ihrer europaweiten Umfrage

veröffentlicht, in der die Einstellung von Konsument:innen gegenüber

Markenunternehmen, die Geflüchtete einstellen, analysiert wurde. Die Ergebnisse

zeigen, dass sich auch bei deutschen Verbraucher:innen der europäische Trend zur

Unterstützung der Anstellung von Geflüchteten bestätigt. Tent ist ein globales

Netzwerk aus über 300 Konzernen, das sich für die wirtschaftliche Integration

von Geflüchteten einsetzt.