BAADER BANK stuft Thyssenkrupp auf 'Buy'

MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat Thyssenkrupp auf "Buy" mit einem Kursziel von 16 Euro belassen. Der für Anfang Juni angekündigte Führungswechsel beim Industrie- und Stahlkonzern komme überraschend, schrieb Analyst Christian Obst in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Obwohl es Aufsichtsrat und Vorstand nach dem Milliardendesaster um den gescheiterten Verkauf der brasilianischen Stahlwerte nicht gelungen sei, einen Industriekonzern mit einer nachhaltigen Barmittelgenerierung aufzubauen und das Vertrauen der Anleger zurückzugewinnen, habe die scheidende Konzernchefin Martina Merz gute Arbeit geleistet. Obst verwies insbesondere auf den Verkauf des Aufzugsgeschäfts zu einem guten Preis. Aktuell rät er, bei der Aktie eher abzuwarten, ob es Merz' designiertem Nachfolger gelingt, Fortschritte zu erzielen./gl/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 25.04.2023 / 07:44 / CESTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die ThyssenKrupp Aktie wird aktuell mit einem Minus von -4,45 % und einem Kurs von 6,134EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: BAADER BANK

Analyst: Christian Obst

Analysiertes Unternehmen: Thyssenkrupp

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 16

Kursziel alt: 16

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m