JEFFERIES stuft Nestle auf 'Hold'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Nestle nach Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 115 Franken belassen. Der Lebensmittelhersteller sei gut ins Jahr gestartet und habe die Erwartungen deutlich übertroffen, schrieb Analyst Martin Deboo am Dienstag in einer ersten Reaktion. Der Lebensmittelhersteller habe von guten Volumina und einem günstigen Produktportfolio profitiert./gl/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 25.04.2023 / 01:51 / ETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.04.2023 / 01:51 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Nestle Aktie wird aktuell mit einem Plus von +1,49 % und einem Kurs von 118,6EUR gehandelt.