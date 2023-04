Eine sehr gefährliche Situation

Das zeigt sich besonders in den USA, wo die Zusammensetzung der drei bekanntesten Indizes sehr unterschiedlich ist: Der Dow Jones, der seit Ende März leicht zulegte (+1,6 %), enthält vor allem Aktien von „Old Economy“-Unternehmen, während der Nasdaq 100 (-1,4 %) hauptsächlich Tech-Werte enthält. Der S&P 500, in dem die Tech-Branche immerhin noch 25,4 % gewichtet ist, liegt mit +0,6 % dazwischen.

Die Stärke des Dow Jones deutet es schon an: Zuletzt bevorzugten die Anleger vor allem defensive Werte. Das zeigt auch die Relative Stärke-Analyse der Branchen, wo der Anteil defensiver Branchen, die stärker als der S&P 500 laufen, zuletzt dynamisch nach oben schnellte (rote Kurve im folgenden Chart):

Quellen: MarketMaker mit Daten von VWD, eigene Berechnungen

Ein solcher Anstieg ist oft ein Zeichen einer aufziehenden Kursschwäche. Das war z.B. 2018, 2019/20 und 2022 der Fall. Ungewöhnlich ist, dass dieser Schwenk zu defensiver Ausrichtung zuletzt mehrfach in einer Erholung vorkam (siehe gelbe Rechtecke). Anfang Januar geschah dies, als sich die Kurse der 4.000-Punkte-Marke näherten, zuletzt als der S&P 500 wieder in Richtung der roten Widerstandszone bewegte, die sich inzwischen bildete.

Es scheint, als trauen die Investoren dem US-Markt keine nachhaltig höheren Kurse zu, sondern fürchten einen erneuten Rückfall.

Bearishes Sentiment – (k)ein Kontraindikator?

Während diese bearishe Branchenrotation hauptsächlich auf die Positionierung institutioneller Anleger zurückgehen dürfte, sehen auch die privaten wenig Anlass zu Optimismus. Das Sentiment der Privatanleger gemäß der wöchentlichen Umfrage der American Association of Individual Investors (AAII) bewegt sich zwar nicht auf auffällig negativen Werten, ist aber seit einer rekordhohen Zeitdauer bearish:

Quellen: MarketMaker mit Daten von AAII, eigene Berechnungen

Seit Beginn des jüngsten Bärenmarkts Anfang 2022 war das Sentiment (schwarze Kurve) nur in 3 von 68 Wochen bullish. Das ist eine rekordniedrige Quote. Passend dazu kam es in diesem Zeitraum zu 44 Wochen mit einem bearishen Sentiment in Folge – ebenfalls ein neuer Rekord. (Der bisherige wurde erst 2020 während der Pandemie markiert; siehe mittlerer Chartteil.)