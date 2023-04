Frankfurt am Main (ots) - Die Energiewende nimmt Tempo auf - doch viele

Stromnetzbetreiber bleiben auf der Strecke, da sie den gestiegenen Genehmigungen

und Kundenanfragen nicht nachkommen können. BearingPoint hat bei

Stromnetzbetreibern in ganz Deutschland nachgefragt, welche Melde- und

Genehmigungsprozesse bei Wärmepumpe, Solaranlage, Batteriespeicher und

Ladesäulen zu beachten sind. Das Ergebnis: überwiegend unzureichende oder gar

keine Antworten sowie fehlende Transparenz.



Immer mehr Unternehmen und Verbraucher:innen planen die Anschaffungen von

Wärmepumpen, Solaranlagen (PV-Anlagen), Batteriespeichern und

Wallboxen/Ladesäulen und handeln damit ganz im Sinne der Bundesregierung und des

Klimaschutzes. Doch viele Stromnetzbetreiber scheinen bei der

Informationsbereitstellung zu diesen wichtigen Energiewendethemen überfordert zu

sein, wie eine aktuelle Anfrage der Management- und Technologieberatung

BearingPoint bei 55 Stromnetzbetreibern unterschiedlicher Unternehmensgröße aus

ganz Deutschland zeigt.





Steigende Nachfrage nach Informationen zu alternativen Energieformen überfordertStromnetzbetreiberDie Transformation in Richtung erneuerbarer Energien ist im vollen Gange und daserhöht die Anfragen von Kund:innen an die regionalen Stromnetzbetreiber. Dieaktuelle Diskussion in der Bundesregierung und Gesetzentwürfe zum Einbauklimafreundlicher Heizungen ab 2024 führen ebenfalls zu stark ansteigendenNachfragen im privaten und wohnungswirtschaftlichen Umfeld. DieBearingPoint-Studie macht deutlich, dass die Genehmigungs- undZulassungsprozesse bei vielen Stromnetzbetreibern nicht einheitlich und zudemoft intransparent sind.Stichprobe: Widersprüchliche Antworten, wenig Informationen und der Verweis aufElektroinstallateureDie BearingPoint-Stichprobe zeigt, dass auf identische Kundenanfragen vieleunterschiedliche, teils sogar sich widersprechende Antworten von Seiten derStromnetzbetreiber und der häufig als Muttergesellschaften fungierendenEnergievertriebe gegeben werden. Die Dauer der Beantwortung der Kundenanfragenist insgesamt deutlich zu lang, Fragen werden häufig gar nicht oder sehrkompliziert beantwortet. Informationen zu den Anforderungen für die Anmeldungoder Genehmigung von alternativen Energieanlagen sind auf vielen Webseiten derStromnetzbetreiber häufig nicht direkt oder teilweise gar nicht für dieKund:innen zu finden - insbesondere, wenn es um Wärmepumpen und Energiespeichergeht. Darüber hinaus erklären viele Stromnetzbetreiber ihre Prozesse nicht,