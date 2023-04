FRANKFURT (dpa-AFX) - In einem von vielen Unternehmensnachrichten geprägten Handel hat sich der Dax am Dienstag zunächst wenig bewegt. Die runde Marke von 16 000 Punkten scheint weiter eine zu hohe Hürde zu sein. Nach der ersten Viertelstunde des Xetra-Handels notierte der deutsche Leitindex mit minus 0,16 Prozent bei 15 838,26 Punkten.

In den USA werden am Dienstag Unternehmensberichte vorgelegt, die global für die Anlegerstimmung von Bedeutung sind. Zu nennen sind vor allem die Resultate der Tech-Riesen Alphabet und Microsoft nach US-Börsenschluss. Diese könnten den Dax dann anschieben, doch bis zur Zahlenveröffentlichung hielten die Anleger ihr Pulver trocken, schrieb Analyst Christian Henke vom Broker IG.

Für einen Stimmungsdämpfer sorgt zudem der Bankensektor nach Quartalszahlen der Schweizer UBS und der in Schieflage geratenen US-Regionalbank First Republic Bank , wo Kunden in den ersten drei Monaten des Jahres nun mehr Gelder abzogen als erwartet./ajx/mis