Als Beispiel für die COVID-19-Pandemie sagte Wang: „China hat 37 Expertenteams in 34 Länder geschickt und mehr als 2,2 Milliarden Dosen von COVID-19-Impfstoffen für mehr als 120 Länder und internationale Organisationen bereitgestellt."

Die letzten sechs Jahrzehnte haben gezeigt, dass die Aufgabe von medizinischer Hilfe für China eine Möglichkeit war, Freunden auf der ganzen Welt zu helfen, sagte Wang.

Hilfen im Ausland

Medizinische Hilfe ist eine Form der Hilfe von China für andere Länder seit 1950, als die damalige chinesische Führung beschloss, die Bemühungen anderer Entwicklungsländer zu unterstützen, das Leben ihrer Menschen zu verbessern und Entwicklungen voranzutreiben.

Die anderen Formen umfassen Finanz- und Nahrungsmittelhilfe sowie Kooperationsprojekte im Ausland, insbesondere in Entwicklungsländern.

China stellte in den Jahren 2013 bis 2018 270,2 Milliarden Yuan (rund $39 Milliarden) für ausländische Hilfe zur Verfügung, von denen 47,3 Prozent Zuschüsse sind, laut einem Weißbuch mit dem Titel „China's International Development Cooperation in the New Era", das von der State Council Information Office am 10. Januar 2021 herausgegeben wurde.

In dem Weißbuch heißt es auch, dass China mehr als 50 Ländern in Asien, Afrika und Lateinamerika Soforthilfe zur Verfügung gestellt hat, von der Zehntausende Millionen Menschen profitieren.

Wie das alte Sprichwort sagt - „Geben Sie Menschen Fisch, und Sie ernähren sie für einen Tag. Lehren Sie sie zu fischen, und Sie ernähren sie ein Leben lang." China hat sich über die Bereitstellung von Geldhilfen hinaus hervorgetan und sich Kooperationsprojekten zugewandt, um die Fähigkeiten der Empfängerländer zu stärken, ihre Volkswirtschaften zu entwickeln.