Wirtschaft Dax startet im Minus - Banken wieder unter Druck

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Der Dax ist am Dienstagmorgen mit Verlusten in den Handelstag gestartet. Gegen 9:40 Uhr wurde der Leitindex mit rund 15.810 Punkten berechnet, 0,3 Prozent unter dem Schlussniveau vom Vortag.



Größere Verluste gab es am Morgen unter anderem bei den Aktien von Airbus, der Commerzbank und der Deutschen Bank. Am Ende der Kursliste standen die Papiere von Henkel, die am Dienstag allerdings mit einem Dividendenabschlag gehandelt werden. Die Märkte waren zuletzt in das immer gleiche Muster verfallen.