SAP nach Kaufempfehlung mit erneutem Hoch seit Januar 2022

Analysten bleiben ob der Ziele positiv gestimmt. Der Citigroup waren die Nachrichten des Softwarekonzerns am Dienstag eine frische Kaufempfehlung wert. Analyst Amit Harchandani lobte die Fortschritte der Walldorfer, etwa was die Cloud-Ausrichtung betrifft. Die Aktien böten Potenzial für eine noch anspruchsvollere Bewertung, auch wegen ihrer defensiven Qualitäten und der Fantasie für künftige Gewinnausschüttungen.

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von SAP haben am Dienstag nach einer Pause am Vortag an die Rally vom Freitag angeknüpft. Mit einem Anstieg um bis zu 2,5 Prozent festigten sie ihr höchstes Niveau seit Januar 2022, das sie bereits am Freitag im Zuge des Quartalsberichts erreicht hatten. Als Grund dafür hatten vor dem Wochenende Aussagen des Unternehmens zum zukünftigen Wachstum gegolten. Demnach dürfte der Gesamtumsatz des Software-Entwicklers ab 2024 prozentual zweistellig steigen.

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer