K-Businesscom AG wird Teil der CANCOM-Gruppe

Wien (ots) - Aus den beiden ICT-Dienstleistern entsteht eines der führenden

Unternehmen im DACH-Raum mit über 5.600 Mitarbeiter:innen



Mit heutigem Tag bündeln zwei Leading Digital Transformation Partner ihre

Kompetenzen im ICT-Segment in den Fokus-Märkten Deutschland, Österreich und

Schweiz.



Die CANCOM SE mit Sitz in München zählt zu den Top IT-Systemhäusern in

Deutschland. Seit 1992 begleitet CANCOM Unternehmen, Organisationen und den

öffentlichen Sektor in die digitale Zukunft. Das börsennotierte Unternehmen

erzielte als Hybrid IT Service Provider mit 4.000 Mitarbeiter:innen an rund 60

Standorten in Deutschland, Österreich, Schweiz, Belgien und der Slowakei in 2022

einen Jahresumsatz von 1,3 Milliarden Euro.





Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Cancom IT Systeme! Werbung Long Long Basispreis 28,13€ Hebel 11,73 Ask 0,26 Zum Produkt Short Short Basispreis 32,50€ Hebel 11,60 Ask 0,26 Zum Produkt Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.