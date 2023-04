WARBURG RESEARCH stuft AMADEUS FIRE AG auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Amadeus Fire nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 180 Euro belassen. Das erste Quartal des Personaldienstleisters habe von einer soliden Geschäftsentwicklugn gezeugt, schrieb Analyst Andreas Wolf in einer am Dienstag vorliegenden Schnelleinschätzung. Allerdings seien auch die Kosten gestiegen./mf/misVeröffentlichung der Original-Studie: 25.04.2023 / 08:15 / MESZErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Amadeus FiRe Aktie wird aktuell mit einem Minus von -4,25 % und einem Kurs von 126,2EUR gehandelt.