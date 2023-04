Die Deutsche Bahn und die EVG verhandeln seit Ende Februar über einen neuen Tarifvertrag. Möglich ist, dass beide Seiten am Mittwoch weiterverhandeln. Die vorangegangenen Runden endeten jeweils nach nur wenigen Stunden. Die EVG hatte zuletzt betont, dass sie je nach Ausgang des Treffens weitere Warnstreiks in Erwägung ziehen wird.

Auch nach zwei Warnstreiks mit bundesweiten Folgen gab es zuletzt kaum Fortschritte. Die EVG fordert mindestens 650 Euro mehr pro Monat oder zwölf Prozent bei den oberen Einkommen sowie eine Laufzeit von zwölf Monaten. Die Deutsche Bahn (DB) will sich am Abschluss des öffentlichen Dienstes vom vergangenen Wochenende orientieren. Die Verhandlungen betreffen etwa 180 000 Beschäftigte des DB-Konzerns.

FULDA (dpa-AFX) - Die Deutsche Bahn und die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft EVG nehmen einen neuen Anlauf zur Lösung des Tarifkonflikts. Vertreter beider Tarifparteien sind am Dienstag in Fulda in dritter Runde zu weiteren Verhandlungen zusammengekommen.

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer