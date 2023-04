Frauenanteil bei neu abgeschlossenen Ausbildungsverträgen zur Landwirtin oder zum Landwirt seit 2011 auf 22 % gestiegen

WIESBADEN (ots) - Kraftfahrzeugmechatronikerin, Medizinischer Fachangestellter

oder Fachinformatikerin - diese Berufsbezeichnungen hört man immer noch selten.

Innerhalb der dualen Berufsausbildung unterscheidet sich die Zahl der

Auszubildenden in bestimmten Berufen abhängig vom Geschlecht nach wie vor stark.

In einigen Bereichen zeichnen sich jedoch Veränderungen ab. Wie das Statistische

Bundesamt (Destatis) anlässlich des Girls' Day und Boys' Day am 27. April

mitteilt, schlossen im Jahr 2021 knapp 900 Frauen einen Ausbildungsvertrag zur

Landwirtin ab. Das entsprach einem Frauenanteil von rund einem Fünftel (22 %).

Zehn Jahre zuvor waren es noch 12 %: 2011 gingen gut 400 Frauen einen Vertrag

für eine Ausbildung zur Landwirtin ein. Auch Berufskraftfahrerinnen sind nicht

mehr so selten wie zehn Jahre zuvor: Während der Frauenanteil bei den

Neuabschlüssen in diesem Ausbildungsberuf 2021 bei 11 % lag, waren es 2011 noch

4 %.



Männeranteil unter den Auszubildenden im Friseurhandwerk steigt