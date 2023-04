Die Tech-Rally, die den Nasdaq und andere US-Indizes nach oben trieben, basiert auf zwei Säulen: erstens der US-Bankenkrise, die zu einer Flucht in die großen Tech-Aktien als vermeintlich sichere Häfen führte. Zweitens auf der Hoffnung, dass die Fed noch in diesem Jahr die Zinsen deutlich senken werde - auch und gerade wegen der Bankenkrise. Bilang ist diese Hoffnung jedoch stets enttäuscht worden - aber man hofft trotzdem weiter. Dadurch stiegen die Kurse der großen Nasdaq-Aktien, ohne dass die Erwartung an die Gewinne dieser Unternehmen gestiegen wäre. Heute nun beginnt die Big-Tech-Berichtssaison mit Microsoft und Alphabet (wir berichten bei finanzmarktwelt.de ab 22Uhr) - wichtig sind dabei vor allem ihre Ausblicke. Ohne diese Tech-Rally wäre die Wall Street schon längst deutlich unter Druck gekommen - also müssen diese inzwischen extrem teuren Tech-Aktien ihre Bewertungsniveaus nun rechtfertigen!

Hinweise aus Video:

1. VIX: Die geringe Volatilität kaschiert die Risiken am Aktienmarkt

2. First Republic Bank: Einlagen -40 % in 3 Monaten – Aktie stürzt ab

Das Video "Nasdaq: Tech-Rally auf Prüfstand - stimmt die bullische Erzählung?" sehen Sie hier..