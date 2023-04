Berlin (ots) - Kompakte Stecker-Solargeräte produzieren Strom für den

Eigenbedarf. Verbraucher:innen sollten auf geltende Anforderungen und

Sicherheitsstandards achten. TÜV-Verband gibt Tipps zu der sicheren Anbringung

und Nutzung von sogenannten Stecker-Solargeräten.



Solaranlagen auf Dächern und Balkonen prägen heute das Stadt- und

Landschaftsbild. Auch kleinere Solargeräte für Balkon, Terrasse oder Garten

können sich auf längere Sicht finanziell lohnen und darüber hinaus einen Beitrag

zur Energiewende leisten. "An sonnigen Tagen und mit optimaler Ausrichtung

produzieren Stecker-Solargeräte ausreichend Strom, um einen erheblichen Teil zur

Haushaltsversorgung beizutragen", sagt Dr. Hermann Dinkler, Energieexperte beim

TÜV-Verband. "Ein 600 Watt starkes Balkonkraftwerk rentiert sich im besten Fall

bereits nach einigen Jahren." Der TÜV-Verband gibt Tipps zu der Anbringung,

Nutzung und Wartung sogenannter Balkonkraftwerke.





Anmeldung von Balkonkraftwerken erforderlichVerbraucher:innen sollten vor dem Kauf überprüfen, ob ihre Wohnung denAnforderungen eines Stecker-Solargeräts entspricht. Geeignet sind Wohnungen mitBalkon, Terrasse, Dachfläche oder einer zur Sonne ausgerichtetenAußenwandfläche. Außerdem sollte sich eine Außensteckdose in unmittelbarer Nähedes Solargeräts befinden, um den erzeugten Strom aufnehmen zu können.Ungeeignet für die Montage sind zum Beispiel schattige Plätze hinter derBalkonbrüstung, an der Wand direkt unter dem Balkon des darüber liegendenStockwerks oder Orte mit dauerhafter Verschattung. Vermieter:innen oderEigentumsgemeinschaften müssen der Montage eines Solargeräts vorher zustimmen."Solange keine Vorschriften des Denkmalschutzes oder bauaufsichtlicheBestimmungen verletzt werden, wird die Anbringung eines Stecker-Solargeräts inder Regel erlaubt", so Dinkler.Ist ein geeigneter Ort mit möglichst langer Sonneneinstrahlung gefunden, mussdas Stecker-Solargerät zum einen bei der Bundesnetzagentur imMarktstammdatenregister und zum anderen beim lokalen Stromnetzbetreiberangemeldet werden. Für kleine Erzeuger unter 600 Watt bieten viele Netzbetreibervereinfachte Formulare oder eine Online-Anmeldung an. Bei Bedarf geben mancheSolaranlagen-Hersteller Hilfestellung bei der Anmeldung.Ab wann sich ein eigenes "Balkonkraftwerk" finanziell lohnt, hängt vonverschiedenen Faktoren ab: neben dem individuellen Verbrauch eines Haushaltsspielen vor allem die Ausrichtung der Anlage, etwaige Verschattungen und derAnstellwinkel der Solarmodule eine Rolle für die Berechnung. Bei einerSüdausrichtung, einem optimalen Neigungswinkel von 35 Grad ohne Verschattung und2.000 kWh Stromverbrauch pro Jahr rentiert sich eine typische 600-Watt-Anlage