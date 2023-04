TraceLink bringt MINT auf den Markt, den Multienterprise Information Network Tower für eine End-to-End-Echtzeit-Lieferketten-Transparenz

Boston (ots/PRNewswire) - Die neue digitale Informationsaustauschlösung von

TraceLink, die diese Woche auf der LogiPharma-Konferenz für die Lieferkette im

Bereich der Life Science-Industrie in Lyon, Frankreich, vorgestellt wurde,

ermöglicht den Teilnehmern der Lieferkette unabhängig von der Unternehmensgröße

und den technischen Möglichkeiten eine echte digitale Liefertransparenz für

mehrere Parteien.



TraceLink Inc., das führende Unternehmen für digitale Netzwerkplattformen, das

mehr als 290.000 Unternehmen in der Gesundheits- und Life Sciences-Branche

miteinander verbindet, kündigte heute den Multienterprise Information Network

Tower (MINT) an, die neue Lösung von TraceLink, die eine durchgängige

Lieferketten-Transparenz, -Zusammenarbeit und -Intelligenz mithilfe einer

digitalen Netzwerkplattform ermöglicht. Durch die Nutzung der bewährten,

branchenweiten Integrationsfähigkeiten der Opus-Plattform und des

TraceLink-Netzwerks bietet MINT die grundlegenden Fähigkeiten, die für die

Beteiligten der Lieferkette erforderlich sind, um durch den Austausch von

interoperablen Handels-, Bestands-, Logistik- und anderen Lieferkettendaten

endlich volle Transparenz in einem Liefernetzwerk zu erlangen.