GOLDMAN SACHS stuft UBS AG auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat UBS nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 32,40 Franken belassen. Bereinigt um Rückstellungen für einen Rechtsstreit habe der Nettogewinn der Schweizer Bank die Erwartungen nur knapp verfehlt, schrieb Analyst Chris Hallam am Dienstag in einer ersten Reaktion. Während das Privat- und Unternehmenskundengeschäft positiv überrascht hätten, sei die Entwicklung in den anderen Sparten ein wenig enttäuschend verlaufen./gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 25.04.2023 / 07:02 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die UBS Group Aktie wird aktuell mit einem Minus von -2,26 % und einem Kurs von 18,14EUR gehandelt.