Referenten von Mercedes-Benz Mobility, McKinsey & Company und Nordea Bank leiten den SAFe®-Gipfel 2023 in Prag vom 15. bis 17. Mai

Boulder, Colorado (ots/PRNewswire) - Kundengeschichten von Amadeus, Lufthansa,

Bosch, Société Générale und Vodafone, die der Aufstellung des SAFe-Gipfels 2023

in Prag hinzugefügt wurden



Scaled Agile, Inc. hat die Aufstellung der Grundsatzreden und Redner für den

SAFe®-Gipfel 2023 in Prag (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3844520-1&h=18463

26753&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3844520-1%26

h%3D2860669247%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fsafesummit.com%252F2023prague%252F%26a%

3D2023%2BSAFe%25C2%25AE%2BSummit%2BPrague&a=SAFe%C2%AE-Gipfel+2023+in+Prag)

bekannt gegeben, der vom 15. bis 17. Mai im Hilton Prague by the River in Prag,

Tschechien, stattfinden wird. Die Veranstaltung stellt Europas größte

Zusammenkunft von SAFe-Experten und Branchenvordenkern dar, die sich auf die

Beschleunigung der digitalen Transformation und den effektiven Wettbewerb auf

einem sich schnell entwickelnden Markt konzentrieren.





Die Teilnehmer werden die Möglichkeit haben, Fähigkeiten aufzubauen, Wissenauszutauschen, sich zu vernetzen, mit Vordenkern und Influencern in Kontakt zutreten und aus erster Hand zu sehen, wie Unternehmen SAFe nutzen, um ihrenKunden kontinuierlich Mehrwert zu bieten."Die Landschaft der Herausforderungen und Chancen verändert sich und SAFe auch",sagte Chris James, CEO von Scaled Agile, Inc. "Mit fortschrittlichenTechnologien wie KI, die den Markt überschwemmen, entwickelt sich SAFe weiter,um diese Integrationen zu unterstützen, und SAFe Summit-Veranstaltungen nehmendieses aufkommende Thema auf. In diesem Jahr fühlen wir uns geehrt, David Harveyvon McKinsey & Company begrüßen zu dürfen, der eine Grundsatzrede darüber haltenwird, wie führende Unternehmen ihre KI-Praktiken industrialisieren, um ihrvolles Wertpotenzial auszuschöpfen, und wie die jüngste GenAI-Entwicklung denRaum für Gelegenheiten verändert."Ausgewählte Keynote-Reden und Kundengeschichten:- Keynote: Harnessing the Power of AI Referent: David Harvey, Engagement Managerbei McKinsey & Company, Inc .- Keynote: Business for Good is Good Business Referentin: Marga Hoek, MBA,Expertin für nachhaltiges Wirtschaften- Kunden-Keynote: Mercedes-Benz Mobility AG Our journey: Is the Transformationto SAFe Going to be Easy? Nobody Said it Would Be! (Unsere Reise: Wird dieTransformation zu SAFe einfach sein? Das hat niemand behauptet!) Referent:Gülnaz ?nes, Global Chief Information Officer- Kunden-Keynote: Nordea Bank Transforming a 200-year-old Bank into a ModernDigital Leader Referenten: Jacob Svendsen, Head of One Digital Office, undRene Huijben, Head of Learning Design and Build & Technology