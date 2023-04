BARCLAYS stuft BAYER AG auf 'Overweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Bayer auf "Overweight" mit einem Kursziel von 80 Euro belassen. Analystin Emily Field überarbeitete mit Blick auf die am 11. Mai anstehenden Quartalszahlen ihr Bewertungsmodell für den Pharma- und Agrarchemiekonzern. Wie schon 2022 sollte sich auch 2023 das Ergebniswachstum im Jahresverlauf verbessern, schrieb sie in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Vor dem Amtsantritt des neuen Konzernchefs Bill Anderson Anfang Juni sollten die Zahlen nicht allzu viele Überraschungen bringen./gl/mfVeröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2023 / 17:21 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.04.2023 / 04:30 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Bayer Aktie wird aktuell mit einem Plus von +0,07 % und einem Kurs von 60,43EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Emily Field

Analysiertes Unternehmen: BAYER AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 80

Kursziel alt: 80

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m