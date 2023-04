DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft LOREAL auf 'Hold'

Der Analyst erwartet ein Kursziel von 425,00 € , was einem Rückgang von -2,79% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen .

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für L'Oreal auf "Hold" mit einem Kursziel von 425 Euro belassen. Das so wichtige Geschäft mit Hautpflegeprodukten müsse wieder die richtige Balance finden, schrieb Analyst Tom Sykes in einer am Dienstag vorliegenden Studie./ag/glVeröffentlichung der Original-Studie: 25.04.2023 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.04.2023 / 06:50 / CESTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

