Jungheinrich hebt Jahresprognose nach starkem Auftakt an

HAMBURG (dpa-AFX) - Der Gabelstapler-Hersteller Jungheinrich hat seinen Ausblick nach einem starken Jahresauftakt angehoben. Demnach erwartet der Kion -Konkurrent aus Hamburg nicht nur eine stärkere Nachfrage, sondern auch profitabler wirtschaften zu können. Auch die erhöhte Prognose enthält die anteiligen Effekte aus der jüngst vollzogenen Übernahme des US-Unternehmens Storage Solutions, die allerdings dafür sorgt, dass Jungheinrich dieses Jahr wie schon 2022 Barmittelabflüsse verzeichnen muss. Die an der Börse notierte Jungheinrich-Vorzugsaktie legte am Dienstag im MDax zu.

Mit einem Plus von zuletzt rund sieben Prozent gelang dem Papier ein Befreiungsschlag von der Schwäche der vergangenen Wochen. Zu Jahresbeginn war der Kurs zunächst aufwärts geklettert, vor allem im Februar bewegte sich die Aktie dann aber auf etwas niedrigerem Niveau überwiegend seitwärts. In den vergangenen zwei Monaten zeigte sie sich stärker bewegt. Dank der Kursgewinne von Dienstag können Anleger seit Jahresgewinn nun ein Plus von mehr als einem Fünftel verzeichnen. Die Vorzugsaktien machen knapp die Hälfte des Jungheinrich-Aktienkapitals aus. Der Rest sind Stammaktien, die im Eigentum der Erben des Firmengründers sind.