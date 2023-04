Nur ein Viertel der Designer in der EU sind Frauen (FOTO)

Alicante (ots) -



- Nur 24 % der Personen, die in der EU den Beruf des Designers ausüben, sind

weiblich. Das geht aus einer neuen Studie des EUIPO hervor.

- Nur an 21 % der eingetragenen Geschmacksmuster aus der EU ist mindestens eine

Frau als Designerin beteiligt. Deutschland liegt mit 22,5 % leicht über dem

EU-Durchschnitt.

- Setzen sich die derzeitigen Trends fort, wäre dieses Geschlechtergefälle erst

in 50 Jahren überwunden.

- Designerinnen verdienen im Durchschnitt fast 13 % weniger als ihre männlichen

Kollegen.

- Der Frauenanteil in der Branche ist in der EU deutlich geringer als in

Südkorea, China und den Vereinigten Staaten.

- In den baltischen Ländern ist der Anteil der Designerinnen in der EU am

höchsten, in den Niederlanden, Ungarn und der Slowakei am niedrigsten.



Frauen sind in der Berufsgruppe der Designer und bei der Schaffung eingetragener

Gemeinschaftsgeschmacksmuster unterrepräsentiert und verdienen weniger als

männliche Designer. Dies sind die wichtigsten Ergebnisse der Studie Frauen im

Design , die heute vom Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum (EUIPO)

veröffentlicht wurde.