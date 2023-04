Neteera sammelt 13 Millionen USD in Series B-Finanzierung für kontaktlose Patientenüberwachung

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Jerusalem (ots/PRNewswire) - Neue Finanzierungsrunde unter der Leitung vonAescuvest und Omega Healthcare InvestorsNeteera Technologies Ltd, ein in Israel ansässiges Startup, das den Markt fürkontaktlose Patientenüberwachung revolutioniert, gab heute den erfolgreichenAbschluss einer Serie-B-Finanzierungsrunde in Höhe von 13 Millionen US-Dollarbekannt. Die Runde wurde von Aescuvest angeführt, einer deutschenInvestmentgesellschaft mit Sitz in München, zusammen mit bestehenden und neuenInvestoren, darunter Omega Healthcare Investors - ein führenderUS-amerikanischer Healthcare REIT (NYSE: OHI) mit besonderem Schwerpunkt aufBetreibern von qualifizierten Pflegeeinrichtungen und Einrichtungen fürbetreutes Wohnen sowie Nanz Family Office, Ankor Holding and Esas PrivateEquity. Darüber hinaus gehen Neteera und Omega eine strategische Partnerschaftein, um die Technologie von Neteera den Betreiberpartnern von Omega imGesundheitswesen anzubieten.Mit dieser jüngsten Finanzierungsrunde wird Neteera den Verkauf, die Produktionund den Einsatz seiner berührungslosen Patientenüberwachungslösung beschleunigenund die Entwicklung seiner medizinischen Sensorplattform vorantreiben. DieTechnologie ermöglicht eine kontinuierliche Überwachung der Biomarker vonPatienten, ohne dass ein Kontakt oder eine Beteiligung des Patientenerforderlich ist. Dadurch wird die Patientenüberwachung effizienter, inklusivebesserer Ergebnisse und einer verringerten Belastung des Klinikpersonals."Aescuvests Fokus ist die Finanzierung von Entwicklungen im Gesundheitswesen,die einen positiven Einfluss auf die Gesellschaft haben. Wir glauben, dass dieinnovative Technologie von Neteera das Potenzial hat, die Art und Weise, wie wirPatienten versorgen, zu revolutionieren", sagte Sebastian Gührs, Partner & Headof Investment bei Aescuvest.Ein weiterer Investor, Omega Healthcare Investors, schloss zusätzlich einestrategische Partnerschaft mit Neteera. Im Rahmen dieser Beziehung wird NeteeraOmegas Partner für die kontaktlose Patientenüberwachung. Dies erlaubt Neteera,die Plattform für die Fernüberwachung von Patienten in Omegas Netzwerk vonLangzeit- und Pflegeeinrichtungen in den USA anzubieten."Wir freuen uns über die Zusammenarbeit mit Neteera", sagte Matthew Gourmand,Senior Vice President, Corporate Strategy von Omega Healthcare Investors. "Wirhaben die Technologie von Neteera bereits in einer Testgruppe von Einrichtungeneingesetzt und positive Rückmeldungen von den Betreibern erhalten. Insgesamtwurde eine Verringerung der Krankenhauseinweisungen und eine frühzeitige