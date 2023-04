Mediso bringt die nächste Generation des MRI-Spektrometers spinScan® auf den Markt

Budapest, Ungarn (ots/PRNewswire) - Mediso (https://mediso.com/) hat die nächste

Gergo Bagaméry, Direktor der präklinischen Produktentwicklung bei Mediso,kommentierte: "Unser Hauptziel war es, ein spezielles MRT-Spektrometerentwickeln, welches für die Bildqualität optimiert ist und nahtlos mit unserenklinisch validierten Software-Plattformen zusammenarbeitet. Wir glauben, diesist ein großer Leistungssprung für unsere Forschungsscanner und eine perfektePlattform für eine potenzielle klinische/OEM-Produktlinie."Das spinScan®-Spektrometer basiert auf einer Technologie, die seit mehr als 10Jahren kontinuierlich weiterentwickelt wurde. Es verfügt über eine FPGASoC-Plattform mit einer hoch skalierbaren Transceiver-Architektur, die mehr als128 Empfängerkanäle und eine Gradientenauflösung im Mikrosekundenbereich mitgeschlossenem Regelkreis via optische Hochgeschwindigkeitsschnittstellenermöglicht. Die Eddy-Strom-Kompensation wird durch eine digitaleCross-Term-Preemphasis-Anpassung realisiert, die eine verbesserteEPI-Bildqualität ermöglicht. Das spinScan®-Spektrometer verfügt über eineumfangreiche Mediso-Pulssequenzbibliothek mit einer großen Auswahl anoptimierten Bildgebungsprotokollen, einschließlich aller relevanten anatomischenSequenzen sowie High-End Neuroimaging- und Spektroskopieprotokollen.Die Konsole schafft eine zukunftssichere Plattform für alle nanoScan®MRT-Systeme, insbesondere für die standalone MRTs, die für hochwertigepräklinische Forschungsanwendungen eingesetzt werden.Informationen zu Mediso:Mediso (https://mediso.com/) ist seit mehr als 30 Jahren im Bereich dermedizinischen Bildgebung tätig und hat sich auf die Entwicklung, dieHerstellung, den Verkauf und die Wartung von einzelnen und multimodalenBildgebungsgeräten spezialisiert. Das Unternehmen bietet Komplettlösungen vomHardware-Design bis zur Auswertungs- und Quantifizierungssoftware für dieklinische Patientenversorgung und die präklinische Forschung.Mediso ist mit über 300 in Betrieb genommenen Systemen auf der ganzen Weltführend auf dem Markt für präklinische Bildgebung. Neben dem marktführendennanoScan® PET/CT und SPECT/CT bietet Mediso auch eigenständige MRT- undintegrierte PET/MRT-Systeme an, die auf einem kryogenfreien Magneten mit 3T oder7T Feldstärke und einem PET- Insert für simultane PET/MRT-Bildgebung basieren.Die Produkte werden direkt oder über ein Vertriebsnetz in über 100 Ländernweltweit verkauft.