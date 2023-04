Wüst warnt vor verfrühter Debatte über Unions-Kanzlerkandidatur

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) hat die Union vor einer verfrühten Debatte über die Kanzlerkandidatur zur Bundestagswahl 2025 gewarnt. Die Frage der Kanzlerkandidatur stelle sich "aktuell in der Union nicht", sagte Wüst dem "Münchner Merkur" (Dienstag).

Eine "selbstfixierte Personaldebatte" in der Partei wäre nach Worten Wüsts derzeit "absolut kontraproduktiv". Denn CDU-Bundesparteichef Friedrich Merz habe einen "wichtigen Prozess für ein Grundsatzprogramm" angestoßen und es stünden wichtige Wahlen an. In diesem Jahr wird in Bremen, Bayern und Hessen gewählt. Auch die Menschen außerhalb der CDU hätten "kein Verständnis, wenn wir uns jetzt angesichts der Herausforderungen mit uns selbst beschäftigen".