Wohnungsbau Aufträge brechen um fast 40 Prozent ein

Berlin (ots) - "Was die Baugenehmigungen vorgezeichnet haben, setzt sich leider

erwartungsgemäß beim Auftragseingang im Wohnungsbau fort. Seit Juni letzten

Jahres sind Baugenehmigungen und Order im Rückwärtsgang und das mit zunehmenden

Tempo. Die Bauunternehmen verzeichnen bereits seit September einen Rückgang der

Aufträge im Wohnungsbau von monatlich real mehr als 25 %, seit Dezember von mehr

als 30 %. Im Februar sind es minus 37 %. Die Auftragsbücher laufen leer",

kommentiert Felix Pakleppa; Hauptgeschäftsführer des Zentralverbands Deutsches

Baugewerbe, die aktuellen Zahlen des Statistischen Bundesamtes zur

Konjunkturentwicklung im Bauhauptgewerbe.



"Wir halten das politische Ziel, 400.000 Wohnungen pro Jahr zu errichten, für

richtig. Gerade erst hat das Statistische Bundesamt die Zuwanderung nach

Deutschland im letzten Jahr mit mehr als 1,4 Mio. Personen veranschlagt. Damit

leben hierzulande so viele Menschen wie noch nie. Bei der Nachfrage sehen wir

aber seit Monaten eine konträre Entwicklung. Diese länger politisch zu

ignorieren, gefährdet den erfolgreichen Kapazitätsaufbau der letzten Jahre. Die

Alarmglocken am Ausbildungsmarkt läuten schon Sturm: Nach sechs Jahren, in denen

die deutsche Bauwirtschaft ihre Ausbildungszahlen steigern konnte, sehen wir zum

ersten Mal ein Ausbildungsminus von 2,1 Prozent. Im Bauhandwerk sind es im 1.

Lehrjahr gegenüber dem Vorjahr sogar 11,3 Prozent weniger Auszubildende. Wenn

wir diesen Negativtrend stoppen wollen - und das müssen wir - brauchen wir jetzt

sofort Investitionsimpulse. Sonst verlieren wir die Fachkräfte, die wir für den

steigenden Wohnungsbedarf so dringend brauchen!