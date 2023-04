Von Wilhelmshaven zu den Industriezentren in NRW und Niedersachsen Unternehmensallianz verbindet Projekte für Wasserstoffimport, -produktion, -transport und -verbrauch (FOTO)

Dortmund (ots) -



- Mit bp, Gasunie, Nowega, NWO, Salzgitter, Thyssengas und Uniper verbinden

sieben starke Unternehmen ihre geplanten Wasserstoffprojekte in

Nordwestdeutschland miteinander

- Die Vorhaben bilden die komplette H2-Wertschöpfungskette von Import und

Produktion über Transport und Verbrauch ab. Das Wassersstoffleitungsnetz soll

weiteren Unternehmen diskriminierungsfrei offenstehen

- Wilhelmshaven ist auf dem Weg, nationaler Wasserstoff-Hub zu werden, von dem

aus Import- und Produktionsmengen in die industriellen Verbrauchszentren in

Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen transportiert werden

- Nord-Süd-Korridor zwischen Wilhelmshaven und der Region Rhein-Ruhr sowie

West-Ost-Korridor zwischen Wilhelmshaven und Salzgitter sind als wichtige

Transportrouten für Wasserstoff vorgesehen



Die Unternehmen bp, Gasunie, Nowega, NWO, Salzgitter, Thyssengas und Uniper

verbinden ihre Wasserstoffprojekte in Nordwestdeutschland miteinander. Ziel der

Allianz ist es, Wilhelmshaven als künftigen Standort für Wasserstoffimport und

-produktion mit den industriellen Verbrauchszentren in Nordrhein-Westfalen und

Niedersachsen zu vernetzen.