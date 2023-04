BERLIN (dpa-AFX) - Einspareffekte durch neue digitale Angebote wie das Deutschlandticket sollen aus Sicht von Bundesdigitalminister Volker Wissing den Bürgerinnen und Bürgern zugutekommen. Im Nahverkehr gebe es derzeit Vertriebskosten von zwei Milliarden Euro pro Jahr für ein "unglaublich komplexes Ticketsystem", sagte der FDP-Politiker am Dienstag in Berlin. Kosten für gedruckte Papierfahrscheine seien hoch, auch für Automaten mit Aufwand bei Wartung und Betrieb. Solche Dinge fielen weg, wenn es digitale Tickets gebe. Diese Einsparungen könne man nutzen, um das Nahverkehrsangebot zu verbessern oder auch den Preis des Deutschlandtickets stabil zu halten.

Das Ticket soll mit einem Einführungspreis von 49 Euro im Monat am 1. Mai starten und an das beliebte 9-Euro-Ticket aus dem Sommer 2022 anknüpfen. Geplant ist ein digital buchbares, monatlich kündbares Abonnement, das im Nahverkehr in ganz Deutschland gilt.