UBS stuft RENAULT SA auf 'Neutral'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Renault nach einer Unternehmensveranstaltung zum Thema Software auf "Neutral" mit einem Kursziel von 39 Euro belassen. Um die Kosten unter Kontrolle zu halten und nicht den Anschluss an andere Autobauer zu verlieren, sei es sinnvoll, hier Partnerschaften einzugehen, schrieb Analyst David Lesne in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Tesla und einige chinesische Elektroautobauer hätten allerdings schon einen Vorsprung, den sie mittelfristig mindestens behaupten sollten./gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 24.04.2023 / 14:37 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.04.2023 / 14:37 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Renault Aktie wird aktuell mit einem Minus von -0,11 % und einem Kurs von 33,06EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: David Lesne

Analysiertes Unternehmen: RENAULT SA

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 39

Kursziel alt: 39

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m