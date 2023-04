Nürnberg (ots) -



- 22 Prozent können aufgrund der gestiegenen Preise nicht sparen

- Unter 30-Jährigen fällt Verzicht auf Konsum schwerer als im Vorjahr



Trotz gestiegener Zinsen will die Mehrheit der Deutschen ihr Sparverhalten in

diesem Jahr nicht ändern. Rund ein Drittel der Sparer findet es wichtig, Geld

zurückzulegen, um sich ein finanzielles Polster zu schaffen. Doch 22 Prozent

können das aufgrund der gestiegenen Preise nicht. 16 Prozent könnten besser

wirtschaften, wollen aber auf Konsum nicht verzichten. Nur zehn Prozent der

Bundesbürgerinnen und Bundesbürger halten generell nichts vom Sparen. Dies sind

die Ergebnisse der repräsentativen Studie "TeamBank-Liquiditätsbarometer", für

die das Marktforschungsunternehmen YouGov mehr als 3.000 Bundesbürgerinnen und

Bundesbürger digital befragt hat.





Lange Wunschliste nach Corona -71 Prozent planen RestaurantbesuchEssen gehen, Ferien machen oder das Zuhause verschönern - das Nachholbedürfnisder Deutschen nach der Corona-Pandemie ist groß, die Bereitschaft Geldauszugeben in allen Bereichen gestiegen. 71 Prozent wollen dieses Jahr Geld fürRestaurantbesuche nutzen - das sind 20 Prozentpunkte mehr als im Vorjahr. ZweiDrittel planen zudem Ausgaben für Urlaubsreisen (plus fünf Prozentpunkte) und 49Prozent für kulturelle Veranstaltungen (plus acht Prozentpunkte). Neben Ausgabenfür Hobbys (44 Prozent), Gesundheit (45 Prozent) und Altersvorsorge (43 Prozent)wollen 63 Prozent Rücklagen für besondere Anschaffungen bilden."Nach der Corona-Pandemie ist das Bedürfnis der Deutschen groß, sich etwasleisten zu wollen. Trotz gestiegener Preise halten die Menschen an ihrenfinanziellen Plänen fest. Das sind erste positive Zeichen dafür, dass sich diefinanzielle Stimmung der Deutschen langsam wieder aufhellen könnte", sagt FrankMühlbauer, Vorstandsvorsitzender der TeamBank AG.Hohe Bereitschaft, an Lebensmitteln, Strom und Wärme zu sparenWenn es darum geht, Ausgaben reduzieren zu müssen, wären 51 Prozent am ehestenbereit, den Rotstift bei Kleidung und Schuhen anzusetzen. 30- bis 49- Jährigetun sich dabei schwerer (45 Prozent) als die über 50-Jährigen (57 Prozent). AufVideo- und Musik-Streaming-Dienste wollen unter 30-Jährige seltener verzichtenals noch im Vorjahr (minus sieben Prozent).Lebensmittel, Strom und Wärme sind besonders stark im Preis gestiegen. Deshalbist die Bereitschaft zum Sparen in diesen Bereichen ebenso ausgeprägt: 25Prozent sehen Sparpotenzial beim Lebensmitteleinkauf, 24 Prozent beiTransportkosten wie Sprit oder Taxifahrten und 22 Prozent beim Heiz- undWasserverbrauch. Rund ein Viertel der Befragten würde bei der Altersvorsorge undbei Anlagen sparen, wenn das Geld knapp wäre.Eine Infografik zur Studie steht unter https://www.teambank.de/medien/presse/zur Verfügung.Hintergrundinformationen:Die Studie "TeamBank-Liquiditätsbarometer" untersucht seit dem Jahr 2013Liquidität und Konsumverhalten der deutschen Bevölkerung. Im Januar/Februar 2023befragte das Marktforschungsinstitut YouGov im Auftrag der TeamBank AG 3.213Personen im Alter zwischen 18 bis 79 Jahren online.TeamBank AG - Ein Unternehmen der DZ BANK GruppeDie TeamBank AG ist mit easyCredit in Deutschland bzw. der faire Credit inÖsterreich das Kompetenzzentrum für Liquiditätsmanagement derGenossenschaftsbanken. Insgesamt kooperieren über 90 Prozent aller deutschenGenossenschaftsbanken mit der TeamBank. In Österreich arbeitet das NürnbergerFinanzinstitut mit allen Volksbanken und rund der Hälfte der Raiffeisenbankenzusammen. Die Vernetzung innovativer Produkte und Services bietet Kundinnen undKunden vollständig digitale Lösungen und damit überall und zu jeder Zeit Zugangzu Liquidität.Außerdem bietet die TeamBank mit dem medienbruchfreien BezahlverfahreneasyCredit-Ratenkauf maßgeschneiderte Lösungen im Bereich embedded finance fürden Handel.