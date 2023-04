AFRY bietet ab sofort Beratungsdienstleistungen für Nachhaltigkeit an (FOTO)

Mannheim (ots) - Seit dem 1. April 2023 bietet AFRY branchenübergreifend

Management Consulting für den Bereich Nachhaltigkeit an, um den Übergang zu

einer nachhaltigeren Wirtschaft zu beschleunigen. Das Team aus mehr als 50

Nachhaltigkeitsberaterinnen und -beratern wird von den über 19.000 Expertinnen

und Experten von AFRY, welche über fundierte Branchenkenntnisse verfügen und

Kunden von der Strategie bis zur Umsetzung unterstützen, verstärkt.



In der neu gegründeten Einheit "Sustainability Consulting" bei AFRY Management

Consulting, sind Expertinnen und Experten aus verschiedenen AFRY

Unternehmensbereichen vereint, um Beratung auf höchstem Niveau sowie praxisnahe

Lösungen anzubieten, die über ein klassisches Reporting hinausgehen und messbare

Auswirkungen sowie echte Veränderungen herbeiführen.





Die neue Einheit verfügt über die einzigartige Möglichkeit, auf die langjährigeErfahrung von AFRY in den Branchen Energie, Produktion, Zellstoff und Papier,Verpackung, Holzprodukte und Forstwirtschaft, erneuerbare Brennstoffe,Lebensmittel und Pharma, Abfall und Kreislaufwirtschaft, Future Cities,Automobil sowie Bergbau und Metall zurückzugreifen, um Kunden auf ihrem Weg zumehr Nachhaltigkeit zu unterstützen. Das Team berät Unternehmen, Regierungensowie Städte und arbeitet mit ihnen zusammen, um den Übergang zu einernachhaltigen Gesellschaft zu beschleunigen.Das engagierte Team der Sustainability Consultants von AFRY ManagementConsulting arbeitet dafür eng mit einem breit aufgestellten Netzwerk von über1.300 Nachhaltigkeitsexpertinnen und -experten aus ganz AFRY zusammen, umChancen und Herausforderungen von Nachhaltigkeitsthemen wie Klimawandel,Dekarbonisierung, Kreislaufwirtschaft, Biodiversität, naturbasierten Lösungen,wasserwirtschaftlichen Herausforderungen und sozialer Verantwortung anzugehen.Die Leistungen umfassen:- Marktforschung und -analysen- Nachhaltigkeitsstrategie und -reporting- Nachhaltige Transformationen und Geschäftsbetrieb- Transaktionen und nachhaltige FinanzierungNeben dem Team für Nachhaltigkeitsberatung unterstützen die Expertinnen undExperten von AFRY für Umwelt sowie für Sicherheit und Gesundheitsschutz Kundenauch weiterhin im Rahmen unterschiedlicher technischer Beratungs- undProjektaufträge in den Sektoren Infrastruktur, Industrie und Energie."Nachhaltigkeit steht auf der Agenda von Entscheidungsträgern in allen Branchenganz oben. Der Aufbau eines engagierten Teams für Sustainability ManagementConsulting ermöglicht es uns, unsere Kunden bei branchenspezifischen undübergreifenden Herausforderungen und Chancen im Bereich Nachhaltigkeit zu