Viele verschiedene Käsesorten um bis zu 20 Prozent günstiger / Weiter geht's mit NORMA´s Preissenkungen im April 2023 (FOTO)

Käse-Fans kommen in dieser Woche voll auf ihre Kosten. Nachdem NORMA erst

kürzlich viele Käsesorten reduziert hat, folgen nun die Nächsten.

Verbraucherinnen und Verbraucher können bei Aufschnitt, Käse am Stück sowie

Reibekäse erneut ordentlich sparen.



Den größten Preisvorteil gibt es ab heute beim Käseaufschnitt von LECKERROM mit

einer Preissenkung um satte 20 Prozent. Statt 2,49 Euro zahlen Kundinnen und

Kunden ab sofort nur noch 1,99 Euro. Der LECKERROM Maasdamer in Scheiben ist in

der 300-Gramm-Packung ebenfalls 50 Cent günstiger zu haben.





Die aktuellen Preissenkungen bei NORMA im Überblick (regionale Preissenkungenje nach Verfügbarkeit):BIO SONNE Bio-Bergbauern Käse, 200 gBislang: 2,79 EURJetzt: 2,69 EURLECKERROM Käseaufschnitt, 250 gBislang: 2,49 EURJetzt: 1,99 EURBIO SONNE Bayerischer Bio Reibekäse, 150 gBislang: 1,99 EURJetzt: 1,79 EURLECKERROM Räucher Scheiben, 150 gBislang: 2,59 EURJetzt: 2,39 EURLECKERROM Bayerischer Emmentaler in Scheiben, 250 gBislang: 2,89 EURJetzt: 2,69 EURLECKERROM Emmentaler in Scheiben, 250 gBislang: 2,89 EURJetzt: 2,69 EURLECKERROM Maasdamer in Scheiben, 300 gBislang: 2,99 EURJetzt: 2,49 EURLECKERROM Bayerischer Emmentaler am Stück, 400 gBislang: 3,99 EURJetzt: 3,79 EURLECKERROM Emmentaler am Stück, 400 gBislang: 3,99 EURJetzt: 3,79 EURLECKERROM Gouda Holland jung am Stück, 450 gBislang: 4,39 EURJetzt: 3,69 EURNORDLÄNDER Dünenkäse / Hansekäse, 200 gBislang: 2,69 EURJetzt: 2,49 EUR