Oddo BHF dreht Tui auf 'Outperform' - Ziel 8,80 Euro

Der Analyst erwartet ein Kursziel von 6,32 € , was eine Steigerung von +4,79% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen .

Die TUI Aktie wird aktuell mit einem Plus von +2,66 % und einem Kurs von 6,03EUR gehandelt.

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Investmentbank Oddo BHF hat die Einstufung für die Papiere von Tui von "Underperform" auf "Outperform" nach oben gedreht. Das Kursziel passte Analyst Fehmi Ben Naamane in einer am Dienstag vorliegenden Studie von 18 auf 8,80 Euro an. Dank erfolgreicher Kapitalerhöhung biete sich bei gestärkter Bilanz ein attraktives Verhältnis zwischen Chancen und Risiken, so der Experte./ag/ajx

