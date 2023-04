High Tide gibt bekannt, dass sein 'Cabana Club'-Treueprogramm die Marke von einer Million Mitgliedern geknackt hat

Das Unternehmen berichtet außerdem über Einzelhandelsumsätze von mehr als zwei Millionen Dollar am Feiertag der Cannabiskultur („4/20“), was einem Plus von 64 % gegenüber der Vorwoche entspricht [i]

CALGARY, ALBERTA, 25. April 2023 / IRW-Press / - High Tide Inc. („High Tide“ oder das „Unternehmen“) (Nasdaq: HITI) (TSXV: HITI) (FWB: 2LYA) – das leistungsstarke und auf den Einzelhandel ausgerichtete Unternehmen, das gegründet wurde, um in jeder Cannabis-Teilsparte einen realen Mehrwert zu bieten – hat heute bekannt gegeben, dass sein 'Cabana Club'-Treueprogramm die beachtliche Marke von einer Million Mitgliedern überschritten hat. Diese Zahl entspricht einem Wachstum von 110 % gegenüber der Zahl von 473.161 'Cabana Club'-Mitgliedern am Feiertag der Cannabiskultur („4/20“) im Jahr 2022.

Umsatzzahlen am Feiertag der Cannabiskultur („4/20“)

Das Unternehmen hat außerdem mitgeteilt, dass es am 20. April 2023, dem Feiertag der Cannabiskultur („4/20“), über alle Einzelhandelsplattformen hinweg einen Gesamtbruttoumsatz („Gesamtumsatz“) von mehr als 2 Millionen CAD erwirtschaftet hat, was einer Steigerung von 64 % gegenüber dem vorangegangenen Donnerstag entspricht. Der stationäre Handel des Unternehmens in Kanada vermeldete ein Umsatzplus von 46 %, während die Einnahmen über die E-Commerce-Plattformen (Grasscity.com, Smokecartel.com, Dailyhighclub.com, Dankstop.com, Nuleafnaturals.com, FABCBD.com, BlessedCBD.co.uk und BlessedCBD.de) gegenüber dem Donnerstag davor um 216 % zulegten.

„Die Feierlichkeiten anlässlich des Cannabis-Festtages („4/20“) fielen in diesem Jahr ganz besonders aus, nachdem wir die beeindruckende Marke von einer Million Mitglieder in unserem Cabana Club überschreiten konnten. Unser Cabana Club ist das größte Treueprogramm im stationären Handel in ganz Kanada; mehr als 90 % unserer täglichen Transaktionen haben wir unseren treuen Club-Mitgliedern, einschließlich der ELITE-Mitglieder, zu verdanken. Unsere stetig wachsende Zahl an Cabana Club-Mitglieder in Kanada und unsere Klientel sowohl in den Vereinigten Staaten als auch weltweit ist mittlerweile auf über 4,5 Millionen Kunden angewachsen. Durch unser breit aufgestelltes Cannabis-Vertriebssystem kaufen unsere Kunden nach wie vor Cannabis-, CBD- und Konsumzubehörprodukte sowohl in unseren Ladengeschäften als auch auf unseren internationalen Online-Plattformen. So haben wir die Chance, unseren Cabana Club zu einer weltweiten Cannabis-Community auszubauen“, erläutert Raj Grover, seines Zeichens President und Chief Executive Officer von High Tide.