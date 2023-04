Krombach (ots) - Ab dem 08. Mai ist es so weit: Krombacher Spezi geht an den

Start! Nachdem die Krombacher Brauerei im November 2022 eine langfristige

Partnerschaft mit dem Brauhaus Riegele angekündigt hatte, erweitern die

Siegerländer ihr erfolgreiches Portfolio mit Spezi um eine weitere starke,

alkoholfreie Marke - und bringen jetzt das neue, frische Spezi-Erlebnis aus

Krombach.



Basierend auf der Original Spezi-Rezeptur von 1956 wird der beliebte

Cola-Orange-Mix von Krombacher neu aufgemischt. Nicht nur im Geschmack ist

Krombacher Spezi dabei besonders prickelnd und fruchtig lecker. Der

fruchtig-frische Charakter zeigt sich auch im Design der Produktneuheit:

Gestaltet von dem jungen Mainzer Designstudio Mathilda Mutant präsentiert sich

Krombacher Spezi modern und lebensfroh - und greift den typischen

Orangengeschmack auch grafisch auf.





Passend zum lebensfrohen Produktgefühl wird der Launch von Krombacher Spezi vonaufmerksamkeitsstarken Maßnahmen begleitet. Um insbesondere die junge Zielgruppefür den neuen Cola-Orange-Mix zu begeistern, setzt Krombacher Spezi dabei aufeine auffällige Online-Bewegtbildkampagne, breit angelegte Kooperationen mitInfluencer:innen sowie reichweitenstarke Social Media-Aktivierungen. Verlängertwird die Kampagne am POS, Out-of-Home und durch Samplings in urbanen Umfeldern.Gleich zum Start kommt Krombacher Spezi in der beliebten 0,5l NRW-Flasche, dertrendigen 0,33l Euro-Flasche im praktischen Sixpack und der 0,5l Dose in dieRegale. Auch in der Gastronomie und den Impuls-Kanälen wird das jungeMischgetränk breit verfügbar sein. Für alle, die es nicht erwarten können, gibtes zudem eine exklusive Möglichkeit zur Vorbestellung: Aufhttp://www.ready2drink.de kann das Neuprodukt in der 0,5l Dose ab dem 30.04.2023vorab bestellt werden - und wird dann gleich bei Erscheinen bequem nachhausegeliefert.Pressekontakt:Krombacher Brauerei Bernhard Schadeberg GmbH & Co. KGPeter Lemm, UnternehmenssprecherHagener Straße 26157223 Kreuztal-KrombachMail: mailto:presse@krombacher.deTel.: + 49 (0) 2732 880 813Twitter: @krombacherWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/42000/5493754OTS: Krombacher Brauerei GmbH & Co.