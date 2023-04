Seite 2 ► Seite 1 von 3

Köln (ots) -- Die neue Graphite Tech Edition des Ford Kuga vereint markante Design-Merkmalemit vielen serienmäßigen Fahrer-Assistenzsystemen der neuesten Generation- Neue 19-Zoll-Leichtmetallfelgen in Hochglanz-Schwarz bilden attraktivenKontrast zur exklusiven Karosserie-Lackierung "Grey Matter"- Umfassendes Technik-Paket mit adaptiver Geschwindigkeitsregelanlage,Toter-Winkel-Assistent, Head-up-Display, LED-Hauptscheinwerfern undEinpark-AssistentFord wertet das SUV-Modell Kuga* durch eine Sonderserie mit auffallendenDesign-Merkmalen und einer Vielzahl hochwertiger Assistenztechnologien auf. Dieneue Kuga Graphite Tech Edition* tritt als erste Variante der Modellreihe imspektakulären Lackton Grey Matter auf und hat einige der fortschrittlichsten undbeliebtesten Fahrer-Assistenzsysteme serienmäßig an Bord. So kann dasEditionsmodell zum Beispiel in der Stadt ohne Lenkeingriffe des Fahrerseinparken und auf Autobahnen automatisch den gewünschten Abstand zuvorausfahrenden Fahrzeugen halten. Stichwort Antriebsstränge: Für die GraphiteTech Edition steht das gesamte Motorenangebot der Kuga-Baureihe zur Wahl -inklusive des Plug-in-Hybrid (PHEV)-Antriebs sowie der Vollhybrid-,EcoBlue-Diesel- und EcoBoost-Benzinvarianten*. Der Kuga PHEV** war 2021 und 2022Europas meistgekauftes Plug-in-Hybrid-Fahrzeug1. Die im spanischen Ford-WerkValencia produzierte Kuga Graphite Tech Edition kann ab sofort bestellt werden.Bereits im Juni sollen die ersten Exemplare zu den Kunden rollen. Verkaufspreis(brutto): ab 42.750 Euro."Es gibt viele Gründe, warum der Kuga ein wichtiger und erfolgreicherBestandteil unserer Modelpalette ist. Die vielfältigen Antriebsoptioneninklusive des bestverkauften Plug-in-Hybrids gehören ebenso dazu wie dassportliche Design und das souveräne Fahrerlebnis", erklärt Jon Williams, GeneralManager Ford Blue Europa. "Jetzt bringen wir eine nicht minder attraktiveVersion auf den Markt: Die Graphite Tech Edition vereint ab Werk den bisherauffälligsten Auftritt eines Kuga mit den bei unseren Kunden beliebtestenAssistenzsystemen."Grey Matter: Trendfarbe für stilbewusste AutofahrerGrautöne gelten in Europa aktuell als eine bei Autokäufern besonders angesagteTrendfarbe: 2022 waren 27 Prozent aller Pkw-Neuzulassungen in dieser Farbelackiert - Bestwert unter allen Farbtönen2. Die neue Karosserie-Lackierung GreyMatter ist ausschließlich der Kuga Graphite Tech Edition vorbehalten. Besonderseffektstark wirkt sie durch den Kontrast zu den exklusiven19-Zoll-Leichtmetallrädern im Mehrspeichen-Design, die in glänzendem Schwarzgehalten sind.Das Editionsmodell hat außerdem alle Design-Merkmale des ST-Line-Pakets an Bord.