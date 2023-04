--------------------------------------------------------------

Essen/Berlin (ots) - Dritte Studie mit dem Institut der deutschen Wirtschaft:

Firmen zu zögerlich bei Innovationen und neuer Führungskultur





Widerstandsfähig trotz multipler Krisen: Mittelständische Unternehmen inDeutschland müssen den Ukraine-Krieg, hohe Energiepreise, die Coronapandemie undgestörte Lieferketten bewältigen. Der heute veröffentlichte ETLMittelstandskompass 2023(https://info.etl.de/download-etl-studie-mittelstandskompass-2023) hat dieResilienz mittelständischer Firmen untersucht. Die Studie zeigt auf, welcheFaktoren Unternehmen helfen, Krisen nicht nur zu bewältigen, sondern sogargestärkt daraus hervorzugehen. Ein zentrales Ergebnis der Unternehmensbefragung:Widerstandsfähigkeit ist den Firmen in der Theorie sehr wichtig, doch in derPraxis hapert es an der Umsetzung. Für die Resilienz-Studie analysierte ETL vierBereiche: Strategie und Innovation, Kultur und Mindset, Digitalisierung undIT-Sicherheit sowie Nachhaltigkeit und Zukunftsfähigkeit. Die inzwischen dritteStudie in Kooperation mit dem Institut der deutschen Wirtschaft Köln (IW)belegt: Unternehmen, die Maßnahmen für mehr Resilienz treffen, sindwirtschaftlich erfolgreicher. Für die Zukunftsfähigkeit und Resilienz hat ETLeinen 5-Punkte-Plan entwickelt. Eine Reihe von Empfehlungen soll Mittelständlernhelfen, ihre Widerstandsfähigkeit zu stärken.57 Prozent der befragten Unternehmen gaben an, das Thema Resilienz habe in denvergangenen fünf Jahren eher oder stark an Bedeutung gewonnen. Doch: Weniger alsdie Hälfte der Befragten leiten daraus ab, mittelfristig eher oder sehrwahrscheinlich Maßnahmen zu ergreifen, die die Resilienz erhöhen."Resilienz und Widerstandsfähigkeit beginnt immer in den Köpfen und muss daherChefsache sein. Die Bereitschaft zu Veränderungen ist notwendig, denn einUnternehmen muss mit den Veränderungen arbeiten, nicht dagegen. Veränderungenund Entwicklungen im Umfeld des Unternehmens müssen frühzeitig erkannt werdenund es müssen zielorientierte Maßnahmen, wie etwa die Umsetzung digitalerProzesse und einer umfassenden Nachhaltigkeits- und Diversitätsstrategieerfolgen", erklärt der Vorstand von Deutschlands größter SteuerberatungsgruppeETL, Marc Müller. "Die Leitlinie dazu ist immer der Purpose des Unternehmens,denn er definiert Sinn und Zweck und Selbstverständnis und ist der