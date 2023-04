SWR / Für Steuerzahler teurer Ausbau der Stromerzeugung über Windkraft / "Plusminus" im Ersten (FOTO)

Stuttgart (ots) - ARD- Wirtschaftsmagazin "Plusminus" am Mittwoch, 26. April

2023 , 21:45 Uhr im Ersten / Moderation Alev Seker (SWR)



Ehrgeizige Ziele der Bundesregierung beim Ausbau der Windkraft - wie teuer

werden sie für Steuerzahler:innen? Expert:innen warnen vor der Lockerung von

Gentechnik-Gesetzen und werfen der EU zu große Nähe zur Saatgutlobby vor. Und

der deutsche Mittelstand kämpft mit zunehmenden Standortnachteilen. Droht ein

Bedeutungsverlust der Industrieproduktion in Deutschland? Das

ARD-Wirtschaftsmagazin "Plusminus" berichtet am Mittwoch, 26. April 2023 , 21:45

Uhr im Ersten. Online in der ARD Mediathek (https://www.ardmediathek.de/ard/) ,

auf Youtube (https://www.youtube.com) und bei Plusminus

(https://www.daserste.de/information/wirtschaft-boerse/plusminus/index.html) .

Alev Seker (SWR) moderiert die Sendung.



Windkraft - Wie teuer wird der Ausbau für die Steuerzahler:innen?





Bis 2030 soll der Anteil des erzeugten Stroms aus erneuerbaren Energien auf 80Prozent steigen. Will die Bundesregierung ihr Ziel erreichen, müssten lautBerechnung von Expert:innen täglich fast sechs Windräder dazukommen. Doch derAusbau stockt. Viele Windkraft Betreibergesellschaften vor allem vonWindkraftanlagen an Land schreiben rote Zahlen. Auf die Versteigerung vonZuschüssen der Bundesnetzagentur gingen kaum Gebote ein. Deshalb hat dieBundesnetzagentur Ende vergangenen Jahres nun die Förderungen um 25 Prozenterhöht - finanziert aus dem Bundeshaushalt. Für die Betreiber wird Windkraftdamit wieder zu einem lukrativen Geschäft. Dabei kann heute schon ein Teil desStroms aus Windkraft gar nicht ins Netz eingespeist werden, weil es am Ausbaufehlt. Dafür erhalten die Windkraftbetreiber Entschädigungen - und die steigenimmer weiter. Wie teuer sind die ehrgeizigen Ziele der Bundesregierung für dieSteuerzahler:innen?Genschere Crispr - EU will Gentechnik Gesetze lockern2018 urteilte der Europäische Gerichtshof, dass auch geneditierte Pflanzen demGentechnikrecht unterliegen. Doch nun plant die EU-Kommission dieZulassungsregeln für genomeditiertes Saatgut oder Pflanzen zu lockern. Mitte2023 beginnen in Brüssel die Beratungen dazu. Weil die gentechnischenVeränderungen präziser zu lokalisieren seien, sollen genomeditierte Pflanzenweniger Risiken für Mensch und Umwelt mit sich bringen und deshalb künftig nichtmehr unter die Gentechnik Verordnung der EU fallen. Damit müssten sie auch nichtmehr als Gentechnik gekennzeichnet werden. Expert:innen warnen, dass das Risikovon geneditierten Pflanzen kaum abschätzbar sei. Denn es können mehrereEigenschaften gleichzeitig verändern werden, außerdem können Eigenschaftenkombiniert werden, die bislang nicht in dieser Kombination möglich waren. Siewerfen der EU zu große Nähe zur Saatgutlobby vor.Mittelstand - Standortnachteile für deutsche Unternehmen nehmen zuEnorme Strompreise, gestörte Lieferketten, Fachkräftemangel und immer höherebürokratische Auflagen - für die Industrie verliert der Standort Deutschlandzunehmend an Attraktivität. Vor allem für den Mittelstand werden die unklarenPerspektiven zur Herausforderung. Einige Unternehmen können schon heute nichtmehr produzieren, zum Beispiel weil wichtige Rohstoffe fehlen. Expert:innenwarnen, die Industrieproduktion in Deutschland werde an Bedeutung verlieren Siewerfen der Politik vor, dass die Themen nicht angepackt werden.