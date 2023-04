Deutsche Anleihen weiten Kursgewinne aus

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen haben am Dienstag anfängliche Kursgewinne ausgeweitet. Bis zum Mittag stieg der richtungsweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future um 0,63 Prozent auf 134,28 Punkte. Die Rendite für zehnjährige Bundesanleihen fiel auf 2,43 Prozent. An anderen Rentenmärkten im Euroraum gaben die Renditen ebenfalls überwiegend nach.

Gestützt wurden die Anleihen durch die Verunsicherung an den Aktienmärkten. Gedämpft wurde die Stimmung durch den Bankensektor nach Quartalszahlen der Schweizer UBS und der in Schieflage geratenen US-Regionalbank First Republic Bank . Die als sicher geltenden Bundesanleihen wurden daher gesucht.