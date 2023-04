Henkel und SAP heben strategische Partnerschaft auf nächstes Level (FOTO)

Düsseldorf (ots) - Erweiterte Partnerschaft zur Förderung digitaler Innovationen



Henkel und SAP heben strategische Partnerschaft auf nächstes Level



Henkel und SAP wollen mithilfe einer einzigartigen Kombination aus

zukunftsweisender Software, Technologie und einem neuen Ökosystem die digitale

Transformation bei Henkel in einem Co-Innovation-Ansatz weiter vorantreiben.





Dabei werden zwei wesentliche Neuerungen in einem für Henkel maßgeschneidertenAnsatz umgesetzt: die Einführung der hochmodernen Software SAP S/4HANA und dievollständige Migration in die Cloud. Für Henkel ist dies ein großer Sprung, dadas Unternehmen mit seinen Geschäftsbereichen von dem neuen Ökosystem, derTechnologie und Softwareleistung von SAP profitieren und deutlich schnellerenZugang zu technologischen Innovationen haben wird.Im Rahmen der Partnerschaft wird Henkel entlang der gesamten Wertschöpfungskettevon einer verbesserten datengesteuerten Entscheidungsfindung in Echtzeit undschnelleren Markteinführungen durch schlankere und nachhaltigere Prozesseprofitieren. "Die digitale Transformation ist neben Innovation undNachhaltigkeit eines der wichtigsten Elemente unserer Agenda für ganzheitlichesWachstum. Wir brauchen starke Partnerschaften wie diese, um die Digitalisierungin allen Bereichen voranzutreiben, gemeinsam Innovationen zu entwickeln undExpertise zu bündeln. Deshalb freue ich mich, dass wir unsere langjährigePartnerschaft mit SAP nun auf ein neues Level heben können", sagt CarstenKnobel, Vorstandsvorsitzender von Henkel. "Wir unterstreichen damit unsereBereitschaft für mehr Innovation und Veränderung, um unsere Geschäfte weiter zuverbessern", so Knobel weiter."Durch die Digitalisierung und Automatisierung von Kernprozessen gewinnenUnternehmen die Agilität, die sie brauchen, um schnell auf Veränderungen zureagieren", sagt Christian Klein, CEO und Mitglied des Vorstands der SAP SE."Wir freuen uns, unsere langjährige Partnerschaft auszuweiten, um dieTransformation von Henkel in die Cloud zu begleiten und das Unternehmenzukunftssicher zu machen."Partnerschaft für Co-InnovationHenkel und SAP arbeiten seit Jahrzehnten zusammen. Die Partnerschaft geht dabeiweit über die bloße Nutzung von Software und Technologien hinaus. Vielmehr gehtes darum, gemeinsam Innovationen zu entwickeln und Lösungen zu erarbeiten, dieauf die Bedürfnisse und Herausforderungen von Henkel zugeschnitten sind, um dieDigitalisierung voranzutreiben und zu einem echten Wettbewerbsvorteil zu machen.Die erweiterte Partnerschaft ist ein entscheidender Schritt, der dieZusammenarbeit auf ein neues Level hebt.