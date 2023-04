Hypoport schafft zum Jahresstart kleinen operativen Gewinn

BERLIN (dpa-AFX) - Der starke Zinsanstieg und die daraus folgende Immobilienflaute haben dem Finanzdienstleister Hypoport auch zum Jahresstart deutliche Einbußen eingebrockt. Umsatz und Ergebnis brachen ein. Doch immerhin gab es Auftrieb im Vergleich zum ebenfalls sehr schwachen Vorquartal. Börsianer werteten dies als gutes Zeichen.

Die Aktie gehörte am Dienstag mit einem Kursplus von rund vier Prozent auf 139,80 Euro zu den Favoriten im Nebenwerteindex SDax. Noch im Februar 2021 wurde das Papier im Hoch aber bei 618 Euro gehandelt, diesem Niveau näherte es sich nach einem mehrmonatigen Durchhänger im September desselben Jahres bis auf wenige Euro noch einmal an. Doch danach kannte der Abwärtsdrang kein Halten mehr - binnen eines Jahres verlor das Papier fast 90 Prozent, bevor es sich berappelte. Ein Händler erklärte am Dienstag, die schlechten Nachrichten seien reichlich eingepreist gewesen in den Kurs. Seit Jahresbeginn liegt der Kurs mit inzwischen gut 43 Prozent im Plus.